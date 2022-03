Montella: “Stimo Spalletti. Vi dico chi vince lo scudetto”

Vincenzo Montella, ex allenatore, tra le altre di Fiorentina e Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport riguardo le possibili sorti del campionato italiano. Il mister crede che lo scudetto sarà affare esclusivo tra Milan, Inter e Napoli.

E probabilmente già il prossimo turno di Serie A, in cui l’Atalanta ospita il Napoli e l’Inter affronta la Juventus, potrebbe essere quantomeno indicativo. Di seguito le sue parole:

FOTO: Getty – Napoli

“Bisogna fare i complimenti al Milan e quindi a chi ha allestito una squadra del genere. A Maldini e Pioli, con i rossoneri che stanno raggiungendo più di quanto si aspettasse inizialmente. Io penso che alla fine sarà una corsa a tre con Napoli e Inter. A me personalmente farebbe piacere se vincesse il Napoli perché è tanto che non vince, è molto competitivo ed è arrivata l’ora di portare il tricolore nel capoluogo campano. Inoltre stimo tantissimo Spalletti, ha le qualità per giocarsi il titolo fino alla fine“.