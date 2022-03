Infortunio Zielinski, novità importanti in arrivo: ci sarà contro l’Atalanta?

Dopo la partita contro la Svezia valsa alla Polonia la qualificazione ai Mondiali in Qatar, Piotr Zielinski era uscito dal campo un po’ malconcio, toccandosi il flessore sinistro, che già in passato gli aveva causato dei fastidi. Dal trequartista, però, arrivano buone notizie: stando a ciò che riporta l’inviato di Sky Francesco Modugno, il polacco ha accusato solo un po’ di stanchezza.

FOTO: Getty – Zielinski

In ogni caso una volta rientrato a Napoli, come gli altri calciatori di ritorno dagli impegni con le rispettive nazionali, Zielinski sarà sottoposto a dei controlli medici e solo in seguito a questi verranno prese decisioni relative alla trasferta di Bergamo contro l’Atalanta, con la speranza che il Napoli possa affrontare la Dea con quanti più effettivi possibile.