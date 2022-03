Offese dal consigliere comunale di Pavia: decisione di un avvocato di Napoli!

In giornata ha fatto molto discutere una Instagram story pubblicata dal consigliere di Pavia Nicolò Fraschini, in cui asseriva – a suo dire, ironicamente – al fatto che sarebbe disposto a rinunciare a Napoli in caso di invasione da parte di un Paese straniero. Queste parole, arrivate nel momento peggiore possibile dal punto di vista della situazione geopolitica in cui versa attualmente l’Europa, hanno scatenato l’ira del web ed in tanti si sono già esposti in merito.

Tra questi, l’avvocato napoletano Patrizio Gagliotti, intervenuto nel corso di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, ha usato termini fortissimi in merito alla faccenda, affermando che a breve querelerà in prima persona il consigliere. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Depositerò un esposto querela, con l’ausilio di chi fa questo lavoro. Io sono un civilista, quindi ho bisogno di colleghi. Stavolta non consentirò che si offenda la mia città, i miei concittadini che sono, come me, stufi di sentirsi trattare in questo modo. Tra l’altro proprio in questi giorni è venuto fuori quell’articolo di El Pais, in cui si diceva che tutte le altre squadre odiano il Napoli. Faremo fare ironia a lui, lo inviteremo di nuovo in città ma stavolta in tribunale. Tutto sarà devoluto in beneficenza“.