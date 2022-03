Il Real Madrid si fionda su Fabian Ruiz: proposti due giocatori al Napoli

Fabian Ruiz sta vivendo al Napoli una delle sue migliori stagioni da quando è arrivato al Napoli, ma il suo contratto è in scadenza nel 2023 e la figura del Real Madrid si fa sempre più ingombrante nel suo futuro.

Stando a ciò che riporta El Chiringuito, portale sportivo spagnolo, il Real Madrid sta studiando la strategia migliore per concludere la trattativa, inserendo magari qualche contropartita tecnica che potrebbe far comodo agli azzurri. Su tutti, i nomi che sembrano maggiormente indicati sono quelli di Dani Ceballos, già seguito in passato dal Napoli, e Luka Jovic, centravanti ex Eintracht Francoforte mai davvero esploso in Spagna.

FOTO: Getty – Fabian Ruiz

I Blancos seguono da tanto tempo il centrocampista iberico, che gradirebbe un ritorno in patria e soprattutto gradirebbe incontrare nuovamente Carlo Ancelotti, principale fautore del trasferimento di Fabian dal Betis al Napoli.

Inoltre, per lo stesso Aurelio De Laurentiis una eventuale cessione dello spagnolo è da prendere in considerazione: Fabian Ruiz guadagna 1,5 milioni di euro e il Napoli non può permettersi un rinnovo al rialzo.