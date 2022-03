Napoli a un fondo qatariota per 400 milioni? C’è la notizia da Alvino

In questi giorni ha iniziato a circolare la voce di un interessamento da parte di un fondo qatariota relativo all’acquisto del Napoli, confluito in un’offerta di circa 400 milioni di euro, ma attraverso un tweet pubblicato sul proprio profilo ufficiale, il giornalista Carlo Alvino ha smentito queste affermazioni.

Come sottolineato dal giornalista, la sola rosa del Napoli vale all’incirca 500 milioni, dunque l’ipotesi di un’offerta così bassa è del tutto irrealistica. Ciononostante, il Napoli va acquistando sempre più una caratura internazionale e non è difficile immaginare che negli anni a venire qualcuno possa effettivamente interessarsi in modo concreto all’acquisto della società partenopea.

ECCO IL TWEET: