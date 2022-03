VIDEO | De Laurentiis vende? 400 MILIONI PER IL NAPOLI!

Il Napoli verso la cessione nei prossimi mesi? La verità non è ancora arrivata a galla ma la certezza è che entro la stagione 2024-2025 De Laurentiis dovrà decidere se cedere il Napoli o il Bari, visto il regolamento in atto della FIGC sulle multiproprietà.

Il Napoli potrebbe essere ceduto nel giro di qualche anno. La notizia lanciata da Raffaele Auriemma a “Si Gonfia La Rete“, programma in onda su Radio Marte, va proprio in questa direzione.

“Da quello che so io, è arrivata un’offerta a De Laurentiis da parte di un fondo qatariota. L’offerta si aggira sui 400 milioni di euro ma è ancora troppo bassa per il Napoli. Secondo me, tra Napoli e Bari, si deciderà di cedere gli azzurri perché si è arrivati all’apice della storia”.

#Napoli #Qatar #SSCNapoli #DeLaurentiis #Sceicchi #Bari #Fondo

