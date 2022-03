Formazioni ufficiali Turchia-Italia, Mancini rivoluziona l’attacco

Dopo la disfatta con la Macedonia, anche se non qualificata ai Mondiali di Qatar 2022, l’Italia questa sera sfiderà la Turchia in un’amichevole valida per il Ranking FIFA. Importante quindi riuscire a vincere per gli azzurri, per non rischiare di peggiorare la situazione in vista delle prossime qualificazioni europee e mondiali.

Per l’evento di stasera, il tecnico Roberto Mancini ha scelto l’undici titolare e l’ha reso noto con un tweet. Gli azzurri scenderanno in campo con un 4-3-3 ed un attacco decisamente giovanissimo: Zaniolo, Scamacca, Berardi. Ecco la formazione ufficiale:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; De Sciglio, Acerbi, Chiellini, Biraghi; Pessina, Cristante,Tonali; Zaniolo, Scamacca, Raspadori. All. Roberto Mancini.