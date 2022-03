Rimedio critica la Nazionale: “Non mi è piaciuta una scelta, mi sarei incatenato all’aereo”

Questa sera l’Italia giocherà contro la Turchia, in trasferta, in un’amichevole valida per il Ranking FIFA. Gli azzurri, infatti, hanno perso lo scontro diretto con la Macedonia del Nord e non parteciperanno al prossimo mondiale. La Turchia, nello stesso tabellone dell’Italia, si è arresa al Portogallo.

Italy’s coach Roberto Mancini reacts during the 2022 World Cup qualifying play-off football match between Italy and North Macedonia, on March 24, 2022 at the Renzo-Barbera stadium in Palermo. (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)

Dopo la clamorosa debacle tricolore il ct Roberto Mancini, negli scorsi giorni, ha concesso ad alcuni calciatori di lasciare il ritiro nazionale e di allenarsi con i propri club. Una decisione, però, non condivisa dal giornalista Alberto Rimedio che ai microfoni di Rai Sport ha espresso la sua opinione al riguardo. Questo quanto riportato:

“Non mi sono affatto piaciuti i calciatori che sono andati via dalla Nazionale, sarebbero dovuti venire in Turchia. Mancini ha poi spiegato “li ho obbligati io ad andare via, non avrebbero giocato”.

Ebbene, se fossi stato uno dei calciatori artefice del fallimento di martedì sera, avrei risposto al CT ‘No, io vengo! Mi incateno all’aereo ma non abbandono la Nazionale!’.

Ecco questo sarebbe stato l’atteggiamento giusto da vedere, soprattutto in calciatori di una certa esperienza”.