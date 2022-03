Futuro Bremer, il Napoli fuori dalla corsa? Sprint di un altro club

Con Spalletti e la squadra concentrati sul campionato per regalare lo Scudetto ai tifosi, la società insieme al direttore sportivo Cristiano Giuntoli continua a lavorare sul mercato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Diversi i nomi sul taccuino del ds azzurro, tra cui quello di Gleison Bremer, difensore brasiliano del Torino autore di una stagione di altissimo livello fino a questo momento. Il centrale granata è considerato uno dei difensori migliori del campionato e partita dopo partita dimostra sempre più di essere pronto per una grande squadra.

Calciomercato Napoli Bremer

Calciomercato Napoli, sfuma Bremer?

Il difensore del Torino ha attirato su di sè gli occhi delle grandi di Serie A, ribadendo il duello tra il Napoli e le milanesi anche sul mercato. Stando alle ultime indiscrezione, l’Inter avrebbe mosso un’accelerata decisiva per portare Bremer la prossima stagione in maglia nerazzurra, superando così la concorrenza delle avversarie, tra cui il Napoli. Si parla anche di cifre: al calciatore sarebbe stato offerto un contratto da 3 milioni di euro netti per cinque anni.