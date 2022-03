VIDEO | Calciomercato Napoli, SCELTO SINISTERRA!

Continua la caccia all’erede di Insigne per Cristiano Giuntoli, che guarda anche all’Eredivisie per trovare l’attaccante perfetto per il Napoli. In particolare il ds azzurro ha messo nel mirino Luis Sinisterra, calciatore colombiano classe ’99, che gioca attualmente nel Feyenoord.

Secondo quanto appreso da Giuntoli, l’attaccante lascerà il club di Rotterdam in estate ed il suo prezzo si aggira intorno ai 15 milioni. Il Napoli, però, non è il solo interessato a questo colpo di mercato.

La competizione per Luis Sinisterra, infatti, è molta. Il Feyenoord ha ricevuto già proposte dall’Arsenal, dall’Atletico Madrid e dal Bayer Leverkusen, senza prendere però ancora alcun impegno. A riportarlo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Il giovane attaccante è un’ala sinistra, alto 1 metro e 72 ed ha segnato già dieci gol e realizzato cinque assist in Eredivisie. Anche in Europa non è stato da meno: otto le reti messe a segno e sei gli assist in Conference League.

#Sinisterra #Calciomercato #Napoli #SSCNapoli #Feyenoord

▶ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2RuoVkh

▶IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/mnvWDjs

» Twitch: http://bit.ly/3omqv2h

» Facebook: http://bit.ly/33H7ZKe

» Instagram: https://bit.ly/3iwyOa5

» Twitter: https://bit.ly/3iy6O5I