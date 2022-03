L’agente FIFA consiglia il Napoli: “Non può fare peggio di Ounas”

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto l’agente FIFA Beppe Accardi che ha lanciato una critica nei confronti di Adam Ounas. Secondo il procuratore, dalla prossima stagione il Napoli dovrebbe puntare su Alessio Zerbin, grande protagonista con il Frosinone in Serie B.

Zerbin Frosinone

Accardi sicuro: “Zerbin non farà peggio di Ounas”

Beppe Accardi, con il confronto Zerbin–Ounas, ha mosso una critica anche nei confronti del calcio italiano, povero di giovani talenti.

“La Nazionale va male perché noi ci perdiamo in sciocchezze. Ho guardato il video degli spogliatoi sporchi, io voglio vedere dopo una gara del genere quanti spogliatoi restano puliti. Dobbiamo smetterla di piangerci addosso, è questa la verità. Devono chiudere Coverciano con i suoi professori, che danno lezioni di matematica e non di calcio. Arrivano calciatori stranieri che sanno giocare meglio di noi. Zerbin sicuramente non potrà fare peggio di Ounas ma gli errori si commettono.