Infortunio Anguissa, in campo per Atalanta-Napoli? Gli aggiornamenti

A seguito della sosta Nazionali, e il giusto riposo con la pausa della Serie A, ritornano gli impegni da calendario per il campionato in corso e in casa Napoli già si è all’opera per preparare la gara prevista con l’Atalanta facendo il punto della situazione fra disponibili e indisponibili.

Il Napoli partirà subito con due assenze pesati date per le due squalifiche di Osimhen e Rrahmani e, mentre studia le carte su chi affidare la difesa e l’attacco, sa di non poter contare neppure su Giovanni Di Lorenzo il quale è alle prese con il suo infortunio.

Andre Zambo Anguissa, Barcellona-Napoli

Arrivano però notizie rassicuranti da Sky riguardo le condizioni di Zambo Anguissa: il camerunense, dopo essersi riposato approfittando della sosta, pare che ritornerà a disposizione di Spalletti già dalla prossima sfida con l’Atalanta. Sul suo recupero si è fiduciosi considerando che, a causa di un risentimento muscolare agli adduttori, il calciatore rifiutando i rispettivi impegni con la sua Nazionale ha avuto modo di riposare e recuperare.