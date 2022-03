Mertens pazzo d’amore per Kat: “Grazie per essere così forte”

Giorni di festa per l’attaccante Dries Mertens che da pochi giorni ha dato inizio ad un nuovo capitolo della sua vita insieme alla sua compagna Kat diventando i genitori del piccolo Ciro Romeo Mertens.

Il bimbo, ormai già figlio di Napoli, è stato messo al mondo sabato 26 marzo ed è stato ufficializzato dallo stesso calciatore tramite un post Instagram nel cui ha annunciato il nome del piccolo, riempendo di gioia il popolo partenopeo per la scelta del nome del tutto napoletano.

Mertens Kat

Ma, al contempo, il folletto belga oltre a comunicare la lieta notizia, ha voluto omaggiare la sua dolce metà per la forza e il coraggio che l’hanno permessa di mettere al mondo il suo primogenito e tramite un altro post Instagram esprime ancora una volta tutto il suo amore verso sua moglie.

Il quattordici azzurro ha infatti dichiarato: “La cosa più importante per crescere il mio ragazzo è avere il massimo rispetto per le donne!! Grazie tesoro per essere una donna così forte”. (IL POST DI MERTENS)