Maggio sul mancato saluto ai tifosi: “Difficile da capire”

Christian Maggio ha contribuito in grosso modo in maglia Napoli, vestendola per ben dieci anni, dal 2008 al 2018, periodo che lo ha permesso di restare a disposizione di Reja, Donadoni, Mazzarri, Benitez e Sarri. Un periodo importante, trascorso all’ombra del Vesuvio, per l’ex calciatore azzurro che ai nostri microfoni ha rilasciato un’intervista toccando vari temi riguardanti i suoi trascorsi napoletani e il suo attuale ruolo al Vicenza.

Nel corso delle sue dichiarazioni però, emerge anche il suo addio alla maglia partenopea che sicuramente non è stato dei migliori considerando che in quell’occasione l’esterno non ha potuto disputare la sua ultima partita. Il motivo? Tutto è legato a una scelta di Maurizio Sarri che in quell’anno rincorreva il suo sogno allo scudetto, ricordando però che l’ultima gara di Maggio (e anche di Sarri) allo stadio San Paolo di quel tempo, non aveva alcun valore sulla classifica visto che era già stata eletta vincitrice la rivale Juventus.

Christian Maggio, Napoli-Crotone

Momento meno bello è stato il mancato saluto del pubblico durante Napoli-Crotone? Sarri non ti promise nulla?

“Non lo so e non lo saprò mai perché non giocai. Ancora oggi è difficile da scoprire ma dal giorno dopo alla partita ho voltato pagina. Il giro di campo lo feci lo stesso con la mia famiglia e i miei bambini e questa è stata la cosa più importante. Poi sapere o non sapere perché quel giorno non è andata come doveva andare poco conta per me”.