Calciomercato Napoli, Bargiggia: “Ancora non è chiusa per Oliveira per un motivo. Su Kvaratskhelia c’è tanta concorrenza. Difficile il rinnovo di Mertens”

Durante il programma “1 Football Club”, condotto da Luca Cerchione ed in onda su 1 Station Radio, è intervenuto il giornalista Mediaset, ed opinionista calcistico, Paolo Bargiggia. Tra i vari argomenti toccati ha parlato a lungo del mercato del Napoli, tra possibili acquisti e rinnovi. Di seguito le sue parole:

“Rinnovo di Juan Jesus? Posso confermare che il Napoli ha già deciso di attivare la clausola unilaterale che aveva col suo difensore per rinnovargli alle stesse cifre di un altro anno il contratto. Questa è una stessa modalità che il Napoli aveva inserito nel contratto di Mertens. Qui però sono cifre e volontà diverse”.

“Non c’è niente. Il Napoli, in questo momento, non ha intenzione di rinnovare il contratto a Mertens, di sicuro non con l’attivazione della clausola unilaterale. Per rinnovare il contratto, Dries dovrebbe iniziare a fare due gol a partita. Al momento non mi sembra ci sia la volontà”.

“In questo momento il Napoli è la squadra a cui gli esperti affibbiano più nomi nel calciomercato. Oggi un quotidiano ha messo in prima pagina un esterno colombiano del Feyenoord, Sinisterra, e ti posso confermare che non interessa al Napoli. Januzaj e Kvaratskhelia invece sì. Su quest’ultimo c’è della forte concorrenza di club inglesi e Bundesliga“.

“Hanno anche scritto che ha chiuso col Getafe per Oliveira, ma non è vero, perché è in stand-by. Prima di fare queste operazioni il Napoli vuole essere certo di avere un posto in Champions League“.

Sassuolo, Domenico Berardi e Traoré

“Non c’è niente su Berardi e Traoré, anche loro affiancati al Napoli da alcuni. Giuntoli fa gli interessi del Napoli, a me non ha mai raccontato niente. Berardi, per esempio, non rientra nei parametri per età e per ingaggio. Traoré interessa tecnicamente ma è troppo caro, si parla di 30 milioni, quindi non viene trattato”.

“C’è l’interessamento per De Keteleare a centrocampo, con la consapevolezza che è caro“.

“Anguissa verrà riscattato anche se non ci sarà lo sconto del Fulham. Si parla di 15 milioni“.

“Formazione contro l’Atalanta? Ancora non si sa nulla. Credo che da oggi si inizi a decidere il tutto. Al posto di Di Lorenzo, se la giocano Malcuit e Zanoli. Il primo sarà favorito per l’esperienza. Mentre mi aspetto che giochi Juan Jesus per Rrahmani”.