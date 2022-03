VIDEO | CALCIOMERCATO, il NAPOLI guarda in casa BARCELLONA!

Il Barcellona sembra essere tornato il top club di un tempo. Dopo il fallimento dell’esperienza Koeman, con l’olandese esonerato, l’arrivo di Xavi ha riportato entusiasmo e gioco alla squadra catalana. I tifosi azzurri ne hanno avuto testimonianza diretta grazie alla sontuosa prestazione sciorinata dai blaugrana al Maradona in Europa League.

In casa Barça, però, ci sono alcune situazioni di mercato da risolvere. Una su tutte, il contratto di Ousmane Dembélé, in bilico tra rinnovo e cessione da inizio stagione. Ma anche il caso Depay è tutto da decifrare. Dopo un inizio di stagione da protagonista l’olandese ha trovato sempre meno spazio e, ad oggi, sembra difficile una sua permanenza in Catalogna per la prossima stagione.

Stando a quanto riportato dal Mundo Deportivo, noto quotidiano spagnolo, il Barcellona avrebbe ormai deciso di cedere l’olandese nella prossima sessione di mercato. La prima squadra a muoversi sarebbe stata il Tottenham, con un’offerta non meglio precisata. Sempre secondo il giornale spagnolo, però, Depay gode di estimatori anche in Serie A.

Napoli, Inter, Milan e Juventus sarebbero seriamente intenzionati all’acquisto del calciatore. Il prezzo del cartellino si aggirerebbe intorno a 40 milioni di euro. Una cifra importante, per un calciatore però che porterebbe con sé esperienza e grandi doti tecniche.

