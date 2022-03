Nazionale, i convocati di Mancini: arriva la scelta su Politano

L’Italia, per la seconda volta consecutiva, non parteciperà ai Mondiali di calcio. Dopo l’esclusione nel 2018, la Nazionale ha mancato ancora una volta la qualificazione, ancora una volta ai playoff, perdendo 0-1 in casa contro la Macedonia del Nord.

Nonostante ciò gli Azzurri di Roberto Mancini torneranno in campo martedì. In programma, infatti, c’è la sfida contro la Turchia, eliminata al primo turno dal Portogallo. La gara, sebbene amichevole, avrà validità per il ranking FIFA: gli Azzurri, quindi, sono tenuti a vincere la partita.

Roberto Mancini ha stilato la lista di convocati per la partita. Assenti alcuni titolarissimi, quali Insigne, Immobile, Verratti, Jorginho, che hanno lasciato ieri il ritiro di Coverciano. Sarà invece parte della sfida Matteo Politano. Di seguito i convocati.

Italy’s coach Roberto Mancini reacts during the 2022 World Cup qualifying play-off football match between Italy and North Macedonia, on March 24, 2022 at the Renzo-Barbera stadium in Palermo. (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Pierluigi Gollini (Tottenham), Salvatore Sirigu (Genoa);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Mattia De Sciglio (Juventus), Emerson Palmieri (Lione), Alessandro Florenzi (Milan);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Sampdoria), Sandro Tonali (Milan);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Joao Pedro (Cagliari), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo) Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Roma).