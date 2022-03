Cavani, è addio al Manchester United: l’ex Napoli verso la Liga

Il contratto di Edinson Cavani con il Manchester United scadrà quest’estate. I Red Devils hanno già fatto sapere all’attaccante che non hanno intenzione di rinnovarlo e il Matador è quindi libero, dallo scorso 1 febbraio, di cercarsi una nuova sistemazione.

Secondo quanto riportato dal ‘The Sun’ e da Mundo Deportivo, la Real Sociedad sarebbe già vicina a chiudere un accordo con l’ex stella del Napoli. Il 35enne firmerebbe un contratto annuale, con opzione per il secondo, come fece David Silva nell’estate 2020. L’ex City e Valencia fu scippato dagli spagnoli alla Lazio, anche lui a parametro zero, dall’altra squadra di Manchester.

L’attaccante uruguaiano sarebbe attratto dalla possibilità di giocare ne La Liga, dopo le passate esperienze in Italia, Francia e Inghilterra. La Real Sociedad gli darebbe anche la possibilità di chiudere la carriera ad alti livelli, visto anche il sesto posto momentaneo in campionato, che, per ora, li qualificherebbe alla prossima Europa League.

Manchester United, Edinson Cavani (Photo by Michael Regan/Getty Images)

Il Matador rimane uno dei migliori goleador della sua generazione, nonostante le sole due reti di questa stagione. In quella precedente, la prima ad Old Trafford, aveva siglato 17 gol. 200 reti all’ombra della Torre Eiffel, con una media precisa di due gol ogni tre partite, e le 104 segnate all’ombra del Vesuvio.