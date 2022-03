Rinnovo Mertens, dialoghi in standby: spunta una cifra per l’accordo

Stando a ciò che riporta l’esperto di mercato Nicolò Schira in un tweet sul suo profilo ufficiale, il dialogo tra Dries Mertens e il Napoli per il rinnovo dell’amato calciatore belga è ancora fermo. La cosa certa è che il Napoli non è in condizione di esercitare l’opzione unilaterale del rinnovo, che sarebbe valsa a Mertens un ingaggio di 4.5 milioni netti di parte fissa più un ulteriore milione di euro di bonus.

L’offerta della società partenopea non potrà spingersi oltre 1.5-2 milioni di euro per un anno; se Dries non accetterà, potrà accasarsi a parametro zero a qualche altro club. Il Milan negli ultimi giorni ha sondato il terreno per il trentaquattrenne e aspetta eventuali evoluzioni.

