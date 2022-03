Ultime Calcio Napoli, intesa raggiunta per Olivera: le cifre dell’operazione

Il Napoli continua a preparare il rientro in campo dopo la pausa nazionali. Gli azzurri scenderanno in campo a Bergamo, contro l’Atalanta, alle ore 15:00 di domenica 3 aprile. Una sfida importantissima per gli uomini di Spalletti per continuare a credere al sogno scudetto.

Tuttavia, mentre la rosa ed il mister si concentrano sul campo, il calciomercato inizia a muovere i primi passi in vista della finestra estiva. Giuntoli pare aver finalmente risolto il rebus legato al nuovo terzino sinistro, ruolo da anni scoperto per il Napoli, spesso con il solo Mario Rui a disposizione.

May 16, 2021, GETAFE, MADRID, SPAIN: Mathias Olivera of Getafe in action during La Liga football match played between Getafe CF and Levante UD at Coliseum Alfonso Perez on May 16, 2021 in Getafe, Madrid, Spain. GETAFE SPAIN – ZUMAa181 20210516_zaa_a181_459 Copyright: xIrinaxR.xHipolitox

Stando a quanto riportato da TuttoMercatoWeb, infatti, il Napoli avrebbe raggiunto l’intesa definitiva con il Getafe per Mathias Olivera. Il laterale uruguaiano, da tempo in orbita azzurra, dovrebbe arrivare a Napoli con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. 1 milione di euro per il prestito, circa 11 per il riscatto, più bonus legati alle prestazioni: la cifra totale si aggirerebbe intorno ai 15 milioni di euro.