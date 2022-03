Mihajlovic annuncia: “La malattia è tornata, ma stavolta gioco d’anticipo”

Bruttissime notizie per il Bologna e per il calcio italiano: Sinisa Mihajlovic ha annunciato il ritorno della malattia. L’allenatore dei felsinei, in conferenza stampa, ha reso note le sue condizioni e ha annunciato la sua lontananza dai campi per i prossimi tempi.

Bergamo, Italy, 25th April 2021. Sinisa Mihajlovic Head coach of Bologna FC during the Serie A match at Gewiss Stadium, Bergamo. Picture credit should read: Jonathan Moscrop / Sportimage PUBLICATIONxNOTxINxUK SPI-1016-0047

“L‘Inizio di questo 2022 non è stato facile, ma non dobbiamo piangerci addosso. Sono certo che i ragazzi non mi deluderanno. Chiedo ai tifosi del Bologna di sostenerli e aiutarli, nessuno di noi mollerà un centimetro. Risaliremo in classifica e io tornerò di nuovo qui“.

“Malattia coraggiosa per tornare ad affrontarmi, se non è bastata la prima lezione gliene daremo un’altra. Ad inizio prossima settimana sarò ricoverato, seguirò squadra da ospedale, i ragazzi non mi deluderanno. Mi scuserete se non risponderò ad alcune domande. Ho solo una richiesta: rispettate il mio diritto alla privacy per il tempo che servirà della mia terapia. Ci vediamo presto e forza Bologna”.

Mister Mihajlovic ha già combattuto contro una forma di leucemia mieloide acuta, un tumore del sangue che si sviluppa nel midollo osseo ne aveva messo a rischio la vita. La scoperta avvenne nell’estate del 2019 e, a quasi tra anni di distanza, arriva la bruttissima notizia del ritorno della malattia.