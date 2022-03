Dopo la sconfitta contro la Macedonia, costata all’Italia la qualificazione al prossimo Campionato del Mondo, il ct degli azzurri Roberto Mancini ha pubblicato su Instagram un post in cui si sfoga della disfatta della Nazionale.

“L’estate scorda eravamo sul tetto d’Europa dopo aver portato a termine una delle imprese più belle della storia della Nazionale. Poche ore fa ci siamo risvegliati in uno dei punti più drammatici. Siamo passati dalla gioia totale ad una frustrante delusione” inizia il mister azzurro, sottolineando il forte disappunto per quanto accaduto sul prato del Barbera di Palermo.

“È davvero dura da accettare, ma accogliere anche le sconfitte nella vita fa parte di un sano percorso di crescita umana e sportiva. Prendiamoci del tempo per riflettere e capire con lucidità. L’unica mossa azzeccata ora è rialzare la testa e lavorare per il futuro“.

Nello sport come nella vita, non si può sempre vincere e Mancini, grazie alla sua esperienza, sa bene quanto sia importante imparare dalle sconfitte per tornare a rialzarsi più forti di prima.

Non mancano, infine, i ringraziamenti al pubblico presente sugli spalti dello stadio di Palermo: “Grazie al pubblico di Palermo per il calore e grazie a tutti i tifosi che da sempre ci hanno trasmesso entusiasmo e affetto“.

Il calcio italiano ha toccato il punto più basso della sua storia. Da qui si può solo risalire.