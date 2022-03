Gravissimo Italia, succede negli spogliatoi dopo la sconfitta con la Macedonia

Dopo la sfida contro la Macedonia, lo spogliatoio dell’Italia era ridotto in condizioni pietose, cosa che non può essere giustificata in alcun modo. Cartacce, bottiglie di plastica, cartoni, buste, cibo e addirittura cicche di sigaretta: uno spettacolo turpe quello che si è presentato all’interno della dressing room degli azzurri, una volta che il gruppo ha lasciato lo stadio.

Bruttissimo gesto quello dei calciatori della Nazionale, usciti sconfitti sul campo dalla Macedonia del Nord. Le condizioni degli spogliatoi, rese pubbliche con un video dal Corriere dello Sport, lasciano tutti a bocca aperta.

Comportamento opposto ebbe la selezione di calcio giapponese che nel 2018, dopo aver subito una cocente sconfitta in rimonta che gli costò l’eliminazione dal Mondiale, prima di lasciare lo stadio, pulì lo spogliatoio e lasciò un biglietto con su scritto “Grazie“.