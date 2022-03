Italia eliminata ai playoff, un top club punta Mancini

La sconfitta per mano della Macedonia dell’Italia, anche la panchina del ct Roberto Mancini ha iniziato a traballare un pochino, sebbene il mister azzurro non abbia manifestato la volontà di lasciare Coverciano.

Nel frattempo, oltralpe il PSG non sta vivendo momenti serenissimi, dopo la rimonta subita contro il Real Madrid in Champions League, che è costato alla formazione parigina la qualificazione ai quarti di finale. In questo clima, sembra ormai assodato l’addio di Mauricio Pochettino, allenatore dei Parisiens, al termine della stagione e saranno da monitorare invece le situazioni di Neymar, Messi e Mbappe.

Stando a ciò che riporta l’esperto di trasferimenti di Sportitalia Gianluigi Longari, i vertici del PSG hanno iniziato a pensare anche all’attuale ct azzurro Roberto Mancini come prossimo allenatore, oltre al più ingombrante nome di Zizou Zidane.

Il #PSG continua le sue valutazioni per il futuro. Tra i profili apprezzati oltre a quello già noti (#Zidane ) emerge anche quello di Roberto #Mancini. Nulla di approfondito, Ct rivolto all’Italia ovviamente ma profilo gradito. — Gianluigi Longari (@Glongari) March 26, 2022