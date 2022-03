Fondo arabo interessato al Napoli? Le ultime sulla possibile cessione

Nel corso di “1 football club“, in onda su 1 Station Radio, ha rilasciato delle dichiarazioni Pasquale Salvione, giornalista de Il Corriere dello Sport. Salvione ha analizzato la prossima gara di campionato, contro l’Atalanta, ed ha detto la sua sulla possibile cessione del Napoli. Di seguito le parole.

In vista di Atalanta-Napoli, come vedi la squadra azzurra. Mertens può di nuovo essere decisivo? “Mi dovete riconoscere che, proprio in diretta da voi, avevo detto che Mertens sarebbe stato decisivo. Devo dire che vedo il Napoli messo male dal punto di vista della rosa. Mancheranno Osimhen, Rrahmani, Di Lorenzo e forse anche Anguissa. Sono assenze pesanti, il Napoli dovrà avere un approccio diverso rispetto all’Udinese. Con l’Atalanta non potrai certo permetterti di regalare un tempo. Bisognerà partire con il piede giusto: se pensi di andare a Bergamo e partire ‘molle’, sei spacciato. Mi aspetto un grande lavoro di Spalletti da questo punto di vista. Se il Napoli saprà mettere mentalità in un match così potrà sicuramente giocarsela, anche con armi in meno”.

Mertens Napoli

Mancherà Di Lorenzo, chi sceglierà Spalletti al suo posto? Malcuit o Zanoli? “Sai, Spalletti, quando ha avuto la possibilità ha dato spazio a Malcuit. Credo che la scelta ricadrà su di lui anche se elogia Zanoli di continuo. Però credo che sarà una valutazione dettata dallo stato di forma e la condizione psicologica con cui arrivano i giocatori al match”.

Si è parlato di un fondo arabo interessato al Napoli. Hai conferme? “No, non ho avuto notizie in merito. Non so se ci sono conferme. Vedo che, dal punto di vista della società, ci sarà un appuntamento importante domani perché il Bari potrebbe essere promosso. Adesso, però, non ho nessun tipo di notizia su eventuali trattative per la proprietà del club”.