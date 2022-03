Calciomercato Napoli, non solo Januzaj: nuovo nome per il dopo Insigne

Durante 1 Football Club, in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Domenico La Marca, avvocato esperto di diritto sportivo, a proposito del calciomercato del Napoli. Con l’addio di Lorenzo Insigne al termine della stagione, Giuntoli e De Laurentiis dovranno trovare alla svelta un sostituto in quel ruolo.

Nelle ultime settimane il nome più indicato per sostituire l’esterno di Frattamaggiore sembrava quello di Adnan Januzaj, belga classe ’95 in uscita a parametro zero dalla Real Sociedad, ma La Marca ha indicato anche un’altra figura, quella di Cody Gakpo, ventiduenne in forza al PSV Eindhoven alto 190 cm. Sulle tracce del talento olandese c’è anche il Barcellona.

“Januzaj sarebbe un bel colpo per il Napoli soprattutto se l’idea è di prendere il calciatore per andare ad ampliare la batteria degli esterni offensivi, anche se nonostante le sue doti non ha ancora dimostrato una grande dimestichezza in fase realizzativa. Ovviamente il club partenopeo deve trovare l’erede di Insigne e in tal senso Gakpo del PSV potrebbe essere un profilo interessante, visto che abbina ottimi mezzi tecnici con una grande fisicità, parliamo di un esterno alto 190 cm, che ha ancora enormi margini di miglioramento e forse anche un prezzo ancora relativamente contenuto”.