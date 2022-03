Altafini elogia Osimhen: “Non è come Leao, si sbatte per la squadra”

Durante Radio Goal, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l’ex calciatore di Napoli e Juventus José Altafini, a proposito della sconfitta subita dall’Italia contro la Macedonia. L’ex attaccante azzurro non ha usato mezzi termini per i calciatori scesi in campo, definendoli “mezzi giocatori“. Riguardo la corsa Scudetto, invece, Altafini vede una lotta davvero serrata ai vertici, che potrebbe risolversi già a partire dal prossimo turno, in cui il Napoli affronterà l’Atalanta a Bergamo e in cui la Juventus ospiterà l’Inter.

Italia eliminata? “Il problema è a monte. Una volta si compravano Van Basten e Gullit, ora non è più cosi. I titolari dell’Italia sono tutti bassi, non c’è nessuno che salta di testa, hanno tirato quaranta calci d’angolo e solo Bastoni è stato pericoloso. Guarda le Nazionali degli altri, sono bestie feroci, qui invece ci sono mezzi giocatori. Oggi compriamo giocatori dall’Africa, che sono anche bravini, guarda Tomori al Milan, ma sono pochi quelli forti davvero. Maldini ha fatto un super lavoro, hanno perso un giocatore importante in quel ruolo e ne hanno comprati due. Idem il Napoli con Osimhen, che non è come Leao. Leao entra in campo e sembra che ti stia facendo un favore, Osimhen non è così, si sbatte tanto per la squadra“.

Meglio lui o Vlahovic? “Entrambi sono potenzialmente fortissimi. Scudetto? “Con uno come Koulibaly in difesa, lo scudetto è a portata, ma ad oggi penso che tutte le prime quattro possano farcela. La chiave sarà la prossima giornata“.