VIDEO | Calciomercato Napoli | UNA BIG METTE GLI OCCHI SU OSIMHEN!

Due doppiette per Victor Osimhen nelle ultime due giornate di Serie A, che lo hanno portato a quota 11 gol in questo campionato, segnando il suo record personale. Il numero 9 del Napoli è diventato il primo nigeriano nella storia del campionato maggiore italiano ad andare in doppia cifra per due stagioni consecutive e la sua importanza per Spalletti emerge sempre di più.

Il suo talento, però, non sta passando inosservato oltre confine. Soprattutto dalla Premier League il nigeriano sta ricevendo le lusinghe di diversi club che lo vorrebbero acquistare nella sessione estiva di mercato. In particolare, pare che il Manchester United sia particolarmente interessato a Osimhen e che potrebbe avanzare un’offerta tale da portare il Napoli alla cessione del giovane attaccante (non meno di 100 milioni).

Secondo quanto riportato da TuttoSport, in caso di addio a Castel Volturno già è pronto il nome per il futuro. Si tratta di Gianluca Scamacca, il centravanti 23enne del Sassuolo, che in questo campionato ha già messo a segno 13 reti.

