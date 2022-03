Soddisfazione per Gaetano, che gioia per il talento del Napoli!

Nella mente è ancora fresca l’eliminazione dell’Italia dal Mondiale in Qatar, emblema del fallimento a 360 gradi del calcio italiano. Ma, mentre la Nazionale affonda, in Under 21 il centrocampista del Napoli – ma attualmente in prestito alla Cremonese in Serie B – Gianluca Gaetano ha fatto il suo esordio, subentrando all’80’ ad Emmanuel Vignato nel pareggio maturato contro la selezione del Montenegro.

Le solide prestazioni mostrate in Serie B sono valse questo ulteriore traguardo per Gaetano, che non ha intenzione di fermarsi qui e, anzi, auspica un passaggio definitivo tra le fila del Napoli in Serie A già a partire dalla prossima stagione.

La gara, valida per la qualificazione all’Europeo Under 21, è valsa all’Italia il secondo posto in classifica, a pari punti con la Svezia, ma con una partita in più da giocare: la compagine azzurra ha ancora buone probabilità di andarsi a giocare la competizione continentale che si disputerà nel 2023 in Romania e Georgia.