Ghana-Nigeria, c’è la notizia ufficiale su Osimhen!

Victor Osimhen, a causa del grave infortunio accusato contro l’Inter in campionato che l’ha costretto ai box per due lunghi mesi, è stato il grande assente in Coppa d’Africa per la Nigeria, che non ha potuto contare sul suo centravanti di punta per la competizione continentale. Ma ora l’infortunio è alle spalle e Osimhen è pronto a riprendersi il centro dell’attacco della sua selezione.

Nelle formazioni ufficiali diramate per la sfida contro il Ghana, il nome di Osimhen figura fieramente tra i titolari: il nigeriano è pronto a dare anima e corpo per la sua Nazione. Il Mondiale è il sogno di ogni calciatore e Osimhen ha tutta l’intenzione di trascinare la Nigeria in Qatar.

Di seguito le formazioni ufficiali:

Ghana (4-3-3): Wallacot; Odoi, Amartey, Mensah, Djiku; Iddrisu, Partey, Kudus; Afena-Gyan, Ayew, Issahaku.

Nigeria (4-4-2): Uzoho; Aina, Balogun, Ekong, Sanusi; Chukwueze, Bonke, Aribo, Simon; Iheanacho, Osimhen.