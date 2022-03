Cessione Napoli, il piano di De Laurentiis per i nuovi investitori

Si è discusso tanto nelle ultime settimane di una possibile partnership tra il Napoli di Aurelio De Laurentiis ed alcuni tra i fondi arabi più importanti. L’argomento è stato approfondito maggiormente nell’edizione odierna de La Repubblica.

REGGIO NELL’EMILIA, ITALY – JANUARY 20: Aurelio De Laurentiis, President of SSC Napoli looks on prior to the Italian PS5 Supercup match between Juventus and SSC Napoli at Mapei Stadium – Citta’ del Tricolore on January 20, 2021 in Reggio nell’Emilia, Italy. Sporting stadiums around Italy remain under strict restrictions due to the Coronavirus Pandemic as Government social distancing laws prohibit fans inside venues resulting in games being played behind closed doors. (Photo by Claudio Villa/Getty Images)

Il piano di De Laurentiis per trovare nuovi investitori

Secondo La Repubblica, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, si starebbe preparando per garantire agli azzurri un futuro più che luminoso. Con l’avvicinamento sempre più convinto degli emiri al calcio, in particolare a quello italiano, il patron azzurro potrebbe ben presto mettere in scena un progetto in collaborazione proprio ad Abu Dhabi, in terra emira, tra novembre e dicembre. Si prospetta, quindi, qualche sorpresa da qui a qualche mese.