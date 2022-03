Riscatto Anguissa, richiesta del Napoli al Fulham: novità di calciomercato

Franck Zambo Anguissa, centrocampista in prestito al Napoli, è arrivato in città tra lo scetticismo generale ma partita dopo partita è riuscito a conquistare la piazza e la fiducia di Spalletti.

Il giocatore è divenuto una pedina fondamentale nello scacchiere tattico del tecnico toscano e dunque il Napoli sta valutando il riscatto.

Andre-Frank Zambo Anguissa . (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Difatti, come riportato da Fabrizio Romano nel suo podcast “Here We Go”, il Napoli è pronto a trattare il rinnovo con il Fulham. I partenopei vorrebbero cambiare i tempi per il pagamento e cercare di abbassare la cifra per il riscatto. I prossimi mesi saranno fondamentali per la buona riuscita dell’operazione.