SPAREGGI QATAR 2022: ITALIA FAVORITA CONTRO LA MACEDONIA, VINCONO SVEZIA E PORTOGALLO

Ci siamo, sono arrivati i 90 minuti che moltissimi italiani aspettano da diverse settimane: questa sera vanno in scena i playoff delle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Il fischio d’inizio è alle 20:45 e l’Italia è chiamata a non mancare l’appuntamento per la seconda volta di fila, dopo la sconfitta nello spareggio eliminatorio con la Svezia nelle qualificazioni per il Mondiale 2018. Quattro i match in programma, con tanti campioni di fama mondiale impegnati in campo. I possibili colpi di scena non mancheranno, come confermato dalle quote di StarCasinò.

Sul prato verde del Cardiff City Stadium si sfideranno Galles e Austria: negli scontri diretti tra queste due nazionali nelle qualificazioni ai Mondiali gli austriaci hanno vinto due partite, mentre per il Galles una vittoria. La vincente di questo match si scontrerà nella finale con la vincente della sfida Scozia-Ucraina, partita attualmente rinviata a data da destinarsi. Si prospetta una gara equilibrata, con la vittoria del Galles è quotata a 2,80, quella dell’Austria a 2,75, mentre il pareggio è fissato a 2,80.

L’Italia sarà impegnata sul campo del Renzo Barbera di Palermo contro la Macedonia del Nord. Queste due squadre si sono incontrate solo in due occasioni, nel gruppo di qualificazione al Mondiale 2018: il bottino raccolto è una vittoria italiana a Skopje per 3-2 con gol vittoria di Immobile al novantaduesimo e un pareggio per 1-1 a Torino. L’Italia è favorita per la vittoria (1,18), mentre sono molto difficili sia il successo esterno della Macedonia del Nord (15,00) che il pareggio (6,50).

La vincente di questa sfida incontrerà nella finale del 29 marzo chi uscirà vittorioso dal match tra Portogallo e Turchia: Cristiano Ronaldo non vorrà mancare la partecipazione al Mondiale 2022, probabilmente l’ultimo della sua carriera. I precedenti in qualificazioni al Mondiale sorridono agli iberici, con due vittorie in altrettante partite, sei gol segnati e uno solo subito. I padroni di casa, quindi, sono i favoriti per la vittoria della sfida dello Stadio do Dragão di Oporto, con la quota fissata a 1,36, mentre il successo esterno della Turchia è a 7,50 e il pareggio a 4,75.

Completa il tabellone dei playoff la sfida tra Svezia e Repubblica Ceca, con il ritorno in nazionale di Zlatan Ibrahimovic. I precedenti tra queste due nazionali sono in pareggio, con una vittoria per parte. La vincente di questa sfida si scontrerà con la Polonia, già qualificata alla finale per via della squalifica della nazionale russa. La vittoria degli svedesi è quotata 1,95, quella dei cechi 4,20, mentre il pareggio è fissato a 3,10.