Gli chiedono del Napoli, avete visto la reazione di Januzaj in conferenza stampa? (FOTO)

Tempo di nazionali per il calcio europeo. I campionati, infatti, interromperanno i propri calendari per questa settimana a causa dei playoff mondiali in vista di Qatar 2022. Con i campionati fermi, e il calciomercato estivo sempre più vicino, le voci iniziano già a rincorrersi e a dare i primi indizi.

Il Napoli, in particolare, dovrà rimpiazzare Lorenzo Insigne che ha già firmato per il Toronto e dalla prossima stagione militerà in MLS. Difficile, ma non impossibile, trovare un calciatore che non faccia rimpiangere Lorenzinho. Ovviamente tanti nomi rimbalzano per la fascia sinistra azzurra.

Napoli’s Italian forward Lorenzo Insigne reacts during the Italian Serie A football match between Napoli and Udinese on March 19, 2022 at the Diego-Maradona stadium in Naples. (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP) (Photo by FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images)

Uno dei nomi più volte accostati agli azzurri è Adnan Januzaj, esterno sia sinistro che destro belga, attualmente in forza alla Real Sociedad. Il classe 1995, attualmente impegnato con il Belgio, ha preso parte alla conferenza stampa di rito. Anche lui in scadenza nel 2022, Januzaj parrebbe un obiettivo concreto per la società partenopea.

I giornalisti, durante la conferenza, gli hanno chiesto proprio del Napoli: in particolare, se avesse parlato di Napoli con Dries Mertens, suo compagno di nazionale. Januzaj sorride, negando però di aver chiesto informazioni su Napoli e sul Napoli.

“Se ho parlato con Mertens? No no (sorride, ndr), davvero, come ho già detto sono concentrato sul mio club. La gente poi parla, ma io non presto attenzione. So qual è la mia situazione, le decisioni che prenderò riguarderanno solo me, la mia famiglia e Mino (Raiola, ndr)”.