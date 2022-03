Italia-Macedonia del Nord, le formazioni ufficiali: la scelta su Insigne

L’Italia inizia la sfida con il suo destino: il doppio confronto con la Macedonia vedrà gli azzurri in una sfida da dentro o fuori per i Mondiali di Qatar 2022. Per poter accedere alla competizione gli azzurri dovranno battere la Macedonia del Nord nelle semifinali di Play Off, la cui partita vedrà il calcio di inizio stasera alle 20:45, e il ct Mancini ha già le idee chiare sul suo 11 titolare.

Il tecnico della Nazionale sceglie Lorenzo Insigne per l’attacco affiancato poi da Immobile, come centravanti pronto a sfidare la difesa avversaria, e Domenico Berardi. Ecco la formazione schierata dall’Italia:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Mancini, Bastoni, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne. Ct. Mancini.

MACEDONIA DEL NORD (4-5-1): Dimitrievski; S. Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski; Nikolov, Ademi, Bardhi, Churlinov, M. Ristovski, Trajkovski. Ct. Milevski.

