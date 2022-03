Rinnovo Mertens in bilico, tentazione oltreoceano per l’attaccante del Napoli

È ormai noto che il rinnovo di contratto di Dries Mertens, in scadenza il prossimo giugno, è sempre più lontano. Ci sono ancora possibilità di rinnovo, ma il futuro del belga è ancora tutto da scrivere.

Dries Mertens Napoli Rinnovo

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il desiderio del numero 14 azzurro sarebbe quello di restare a Napoli almeno per un’altra stagione anche perchè nella città partenopea sta per nascere il suo primogenito. Bisogna ricordare che il Napoli ha un’opzione unilaterale per l’eventuale rinnovo e Mertens farà di tutto per convincere la società azzurra a esercitarla.

Gli scenari in caso di addio

In caso di addio, però, si aprirebbero diverse possibilità davanti all’attaccante azzurro, che, sempre secondo Sky Sport, potrebbe essere tentato da un’esperienza in America.