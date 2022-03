Offerta folle dalla Premier League per Osimhen: la risposta del Napoli

Il Napoli si gode lo straordinario momento di Victor Osimhen, reduce da due doppiette consecutive in Serie A: prima contro il Verona, poi contro l’Udinese. L’attaccante nigeriano è il vero trascinatore degli azzurri in questo finale di stagione, con il sogno più vivo che mai di regalare il titolo ai tifosi e con un pizzico di rammarico per non averlo avuto a disposizione per tutto il corso della stagione, come dichiarato al termine dell’ultima partita dallo stesso Luciano Spalletti.

Osimhen, arrivato all’ombra del Vesuvio nell’estate 2020, nonostante i ripetuti infortuni, si è messo in mostra come uno dei calciatori più interessanti del panorama europeo, fino a diventare un punto fermo dello scacchiere di Luciano Spalletti.

Napoli Osimhen (Getty Images)

Osimhen: l’offerta folle del Newcastle

Victor Osimhen, con le sue prestazioni a suon di gol, ha attirato su di sé gli occhi delle grandi di Europa, tra cui il Newcastle, pronto ad investire centinaia di milioni di euro per tornare protagonista in Premier e in Champions League.

Gli inglesi, però, hanno incassato un secco no nella finestra di calciomercato invernale, con il Napoli che avrebbe rifiutato un’incredibile offerta da 120 milioni di euro, stando a quanto riportato dal Daily Express.

Il club inglese è pronto a rilanciare una nuova offerta e bussare ancora alla porta del Napoli in estate, per portare Victor Osimhen tra le file dei Magpies la prossima stagione.