Qualificazioni Mondiale, tegola Portogallo: out un titolare

Arriva un’altra brutta notizia per il Portogallo, possibile avversaria dell’Italia in ottica qualificazioni mondiali. Italia e Portogallo, infatti, potrebbero sfidarsi nell’eventuale playoff per la qualificazione a Qatar 2022.

Pepe, Porto-Lazio

Dopo la notizia dell’indisponibile Ruben Neves, arriva anche l’ufficialità sull’assenza di un altro calciatore per il Portogallo. Stavolta riguarda Pepe, il quale è risultato positivo al Covid-19 e dovrà quindi saltare gli impegni con la sua Nazionale. Al suo posto il tecnico ha convocato il difensore del Lilla Tiago Djalo.

Il difensore ex Real Madrid, colonna portante dei lusitani, è un’assenza pesantissima per il Portogallo. Difensore centrale arcigno e molto abile nel gioco aereo, Pepe potrebbe essere l’ago della bilancia e un avversario ostico per gli attaccanti azzurri.