Osimhen uomo mercato, il Napoli cerca il sostituto

Victor Osimhen sta dimostrando davvero grandi cose con le sue prestazioni in campo, soprattutto nelle recenti gare dove sia col Verona che con l’Udinese ha messo a segno due doppiette, dimostrandosi leader del Napoli.

Proprio per questo motivo, si prospetta un calciomercato molto intenso per lui che sicuramente sarà corteggiato da molti club. Come riporta Tuttomercatoweb, a giugno sarà prevista una nuova mentalità che non includerà stipendi da capogiro. Ecco quanto riferito:

Victor Osimhen e Dries Mertens

“Insigne ne ha già fatto le spese, probabilmente Mertens lo seguirà a meno di una riduzione drastica dell’ingaggio – magari solo un top, come ai tempi di Cavani. Restano quindi tutti in possibile vendita, poi si conteranno le offerte. Così bisognerà capire se arriveranno delle proposte per Kalidou Koulibaly, altrimenti in quel caso il top player sarà lui. Sicuramente non mancheranno a Victor Osimhen, con una valutazione di 100 milioni e con il Napoli che è già in cerca del suo sostituto con un cartellino che possa oscillare fra i 40 e i 50 milioni. Poi ci sarà una sorta di autofinanziamento senza più spese pazze”.