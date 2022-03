Calciomercato, plusvalenza Osimhen? La posizione del Napoli

Sono diverse le testate che cercano di fare chiarezza sul futuro di Victor Osimhen. Il Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport concordano sul fatto che, per strappare il nigeriano al Napoli, siano necessari almeno 100 milioni di euro.

In ogni caso, il contratto del numero 9 scadrà nel 2025, motivo per cui il club azzurro potrà gestire serenamente la situazione nella prossima finestra di calciomercato.

FOTO: Getty – Napoli Osimhen

Tuttavia, la rosea riferisce che non è da nascondere la possibilità di una sostanziosa plusvalenza. Sono diverse le squadre che, in Premier League, sono pronte a darsi battaglia per l’attaccante.

Non passa mai di moda il sogno del Newcastle, ma su Osimhen ci sono anche Arsenal, Tottenham e Manchester United.

Anche calciomercato.com concorda sul fatto che, a fronte di un’offerta irrinunciabile, il Napoli sarebbe disposto a cedere la sua punta di diamante.