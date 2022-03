Calciomercato Napoli: situazione Kvaratskhelia, parla il ds del Rubin Kazan

Mentre Luciano Spalletti e la squadra sono super concentrati sul campo per regalare ai tifosi un sogno chiamato Scudetto, la società, insieme al direttore Cristiano Giuntoli continua a monitorare diverse piste in ottica calciomercato per rinforzare la rosa per la prossima stagione.

Tra i diversi nomi sul taccuino del ds azzurro, troviamo quello di Khvicha Kvaratskhelia, centrocampista georgiano del Rubin Kazan. Il giocatore, classe 2001, è stato indicato dall’UEFA come uno dei 50 giovani più promettenti per la stagione 2019-2020 ed ha attirato su di sé gli occhi delle grandi d’Europa, tra cui il Napoli.

Khvicha Kvaratskhelia, Foto: ANDREASxLxERIKSSON BB210325AE102

Su una possibile trattativa tra il Napoli e il calciatore, è intervenuto il direttore sportivo del Rubin Kazan Oleg Yarovinsky, che intervistato da Sport-Express.ru, ha così risposto alla domanda di mercato: “Offerte per Kvaratskhelia? Al momento non ce ne sono, ma se arriveranno le prenderemo in considerazione con grande piacere. Al momento però, ripeto, non sappiamo cosa accadrà in estate e se ci sarà l’opportunità di ridurre al minimo i rischi, dobbiamo parlare onestamente”.