VIDEO | OSIMHEN è record! Avete sentito il dato speciale?

Non segnava al Maradona da cinque mesi ed è tornato in grande stile con una doppietta che ha regalato i tre punti ai partenopei in Napoli-Udinese. Victor Osimhen si è reso protagonista di un secondo tempo esaltante e sopra le righe per gli azzurri, che con carattere hanno recuperato lo svantaggio.

Giocatore imprescindibile ormai nella formazione di Spalletti, il nigeriano ha raggiunto la sua undicesima rete in questo campionato 2021/22. Andando in doppia cifra anche quest’anno (dieci i gol segnati nella scorsa stagione), l’attaccante numero 9 è diventato il primo nigeriano a segnare almeno 10 gol per due anni differenti in Serie A. Più in generale, si tratta del quarto africano che riesce in questa impresa, dopo George Weah, Samuel Eto’o e Mohamed Salah.

▶ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2RuoVkh

▶IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/earWd0i

» Twitch: http://bit.ly/3omqv2h

» Facebook: http://bit.ly/33H7ZKe

» Instagram: https://bit.ly/3iwyOa5

» Twitter: https://bit.ly/3iy6O5I