Mora, ex Napoli: “Gli azzurri hanno sbagliato l’approccio alla gara”

Il Napoli ha battuto l’Udinese per 2-1 grazie alla doppietta di Victor Osimhen, che nel secondo tempo ha ribaltato il risultato. L’Udinese, infatti, era passata in vantaggio nel primo tempo grazie ad una rete di Gerard Deulofeu, che ha infilato Ospina con un tiro preciso dal limite dell’area.

Gli azzurri hanno rimontato la gara nella seconda frazione, scendendo in campo dal 46′ con un piglio ed un atteggiamento decisamente diversi rispetto al primo tempo. A tal proposito Nicola Mora, ex difensore del Napoli, ha criticato a Canale 21 l’approccio alla gara dei partenopei. Di seguito le parole.

“Per l’ennesima volta il Napoli ha sbagliato l’approccio in una partita decisiva, in casa e contro un avversario che veniva da un buon momento di forma. Poi dal 25’ ha preso uno schiaffo e ha cominciato pian piano a reagire e ha sfornato un secondo tempo da grande squadra qual è. Credo che Spalletti debba riflettere tanto sulle ultime 3 partite per poter cercare la quadratura giusta per le prossime 8 partite. Il Napoli non può rischiare di partire male nelle prossime gare”.