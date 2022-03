Tifosi del Napoli infuriati con Ancelotti: lo ha detto sul Milan!

La lotta scudetto in Serie A continua ad essere molto serrata. Napoli, Milan ed Inter sono attualmente racchiuse in sei punti, da 66 a 60. Le ultime otto giornate saranno decisive nell’assegnazione dello scudetto, e le tre società sono ora in piena lotta.

NAPLES, ITALY – MAY 19: Coach of SSC Napoli Carlo Ancelotti greets coach of FC Internazionale Luciano Spalletti during the Serie A match between SSC Napoli and FC Internazionale at Stadio San Paolo on May 19, 2019 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Nel corso di Sunday Night Square, in onda su Dazn, è stato intervistato Carlo Ancelotti, ex allenatore di Milan e Napoli. L’attuale tecnico del Real Madrid, uscito sconfitto nella super sfida con il Barcelona, ha detto la sua sulla lotta scudetto.

“Contento per il Milan in vetta alla classifica? Ovviamente sì. Credo che non serva ribadirlo, ma lo faccio: io sono milanista!”