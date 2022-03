Udinese, Zeegelaar: “Siamo amareggiati e dispiaciuti, c’è un motivo”

Il Napoli ha battuto l’Udinese per 2-1 nell’anticipo pomeridiano del sabato di Serie A. La partita è stata combattuta fin dal primo minuto, e i bianconeri sono passati in vantaggio nel primo tempo grazie a Deulofeu. Gli azzurri hanno poi completato la rimonta nel secondo tempo grazie alla doppietta di Victor Osimhen.

NAPLES, ITALY – MARCH 19: Lorenzo Insigne of SSC Napoli battles for possession with Marvin Zeegelaar of Udinese Calcio during the Serie A match between SSC Napoli and Udinese Calcio at Stadio Diego Armando Maradona on March 19, 2022 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

L’esterno dell’Udinese Marvin Zeegelaar, ai microfoni di Udinese TV, ha commentato la sconfitta bianconera. Zeegelaar ha dichiarato che i calciatori bianconeri sono amareggiati e dispiaciuti, ritenendo di meritare di più per ciò che si è visto in campo. Di seguito le parole.

“Siamo tutti amareggiati e dispiaciuti perché pensavamo di meritare di più. Dobbiamo migliorare ancora qualcosina e per questo dobbiamo lavorare in settimana. Giocare a tre o a cinque in difesa per me va bene, io gioco in base alle esigenze della squadra. A mio avviso al momento è importante il risultato, avrei preferito giocare male ma conquistare qualche piuttosto che giocare bene ma tornare a casa con zero punti. La sosta arriva in un bel momento, ci permetterà di ricaricarci per la parte finale del campionato“.