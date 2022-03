“Diventerà un calciatore fortissimo”: Spalletti esalta Zanoli a fine partita

Il Napoli per affrontare la perdita di Giovanni Di Lorenzo, uscito al 78′ per il brutto fallo subito che lo ha costretto ad abbandonare il campo, ricorre ai ripari scegliendo Alessandro Zanoli come suo sostituto. Luciano Spalletti ha voluto puntare sul giovane talento mostrandogli la sua fiducia e anche per utilizzare quest’opportunità per motivarlo.

Alessandro Zanoli

Il tecnico ha espresso la sua fiducia al ragazzo già prima del suo ingresso in campo quando lo ha incitato a fare bene assicurandolo sulle sue qualità. Al riguardo, ha poi continuato a spiegare le sue motivazioni nel corso dell’intervista a Dazn. Ecco quanto riportato:

“A Zanoli ho detto di stare tranquillo, diventerà un calciatore fortissimo. Quando non giochi spesso può esserci un calo di autostima, ma noi sappiamo la sua forza e la sua qualità, così ho voluto rassicurarlo“.