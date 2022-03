Pioli sullo scudetto: “Sono d’accordo solo in parte con Spalletti”

Il Milan ha battuto in trasferta il Cagliari per 1-0 grazie ad un gol di Ismail Bennacer. I rossoneri hanno lottato duramente contro i rossoblu per vincere e ritrovare la vetta della classifica. Anche un brivido nel finale, a causa della traversa colpita da Pavoletti al 90′.

Nel corso del post partita Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky e Dazn. Pioli ha parlato sia delle ultime sfide della sua squadra che della sfida scudetto, ora più che mai nel vivo. Di seguito le parole di Pioli.

AC Milan’s Brazilian midfielder Junior Messias (L) fights for the ball with Napoli’s Italian forward Lorenzo Insigne during the Italian Serie A football match between SSC Napoli and Milan AC at the Diego Armando Maradona stadium in Naples on March 6, 2022. (Photo by Tiziana FABI / AFP) (Photo by TIZIANA FABI/AFP via Getty Images)

“Vittorie con un gol di scarto? È importante, specialmente in questo periodo. Tutte le squadre in questo campionato hanno grandissime motivazioni. Non saremo mai una squadra perfetta, abbiamo i nostri pregi e i nostri difetti. Non è un caso se vinci le partite e ora lo stiamo meritando“.

“Sono d’accordo con quello che ha detto Spalletti ieri. Cambio un po’ di più le percentuali: le prime tre hanno il 30% mentre la Juve il 10%“.