Osimhen e il suo amuleto: spunta il retroscena sul Napoli

Nella giornata di San Giuseppe, tanto celebrata dai napoletani, al Maradona va in scena la trentesima giornata di Serie A con Napoli-Udinese. Gli azzurri sono sempre più vogliosi a rincorrere ancora quel sogno allo scudetto, nonostante lo scontro diretto perso contro il Milan, e proprio per questo si respira un’aria serena nell’arena di Fuorigrotta.

A Dazn infatti viene raccontato un retroscena prima su Politano, il quale durante il riscaldamento se la ride al boato dei tifosi ad ogni suo tiro andato a segno acclamando quella mancanza di gol da parte degli esterni.

Su Osimhen invece viene raccontata prima una vicenda fra il nigeriano e il dottor Canonico, i due parlavano della mascherina che il numero nove del Napoli deve indossare e della reazione da parte dell’attaccante che ormai vede questo oggetto un po’ come un’amuleto. Non solo, c’è anche la curiosa reazione di Osimhen dopo il gol a Verona quando corse sotto la curva dei supporters azzurri per scattargli una foto proprio per celebrali, un po’ come già fece Mertens contro la Juventus.