Lady Meret in dolce attesa, c’è l’annuncio social

Bellissima notizia in casa Meret: Debora Romano, partner del portiere azzurro, è in dolce attesa. Il portiere italiano classe 1997 diventerà papà per la prima volta. Di seguito le parole della compagna del numero 1 azzurro.

Meret, Napoli, Torino

“Si, saremo presto in tre ❤️ Quanto amore e quante emozioni, siamo così fortunati✨

Una favola dal primo giorno che ci siamo incontrati, dal primo sguardo, dal primo bacio, dal primo sorriso, ora con una magia in più”.

Il portiere, attualmente indisponibile, è legato al Napoli fino al 2023. La società dovrà a breve decidere se puntare sul talento tricolore o su Ospina per il futuro della porta azzurra.