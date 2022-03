“È il giocatore più decisivo del campionato”, a DAZN esaltano Osimhen

A decidere Napoli-Udinese è ancora una volta Victor Osimhen che mette a segno la sua doppietta consecutiva dopo quella decisiva di Verona. Anche questo match porta il suo nome e questa voglia del nigeriano trasmette ai tifosi e alla squadra una carica adrenalinica che fa continuare a sognare nel loro sogno più grande rincorrendo la prima posizione in classifica.

Emanuele Giaccherini

Non mancano gli elogi per il numero nove del Napoli tra cui quello di Emanuele Giaccherini che, al termine della gara ai microfoni di Dazn, spiega il suo punto di vista sostenendo che il Napoli senza le assenze di Osimhen per infortunio sarebbe sicuramente primo. L’ex calciatore italiano aggiunge che anche se non conoscendo il margine e di quanti punti esatti il Napoli si sarebbe trovato in avanti, sicuramente sarebbe stato primo e che ad oggi la squadra campana ha di certo sofferto la sua mancanza.

Inoltre, Emanuele Giaccherini lascia altre dichiarazioni al riguardo:

“Osimhen dalla quarta squadra in giù non trova un solo difensore che può contrastarlo. Poi tra le prime 4 trova il Chiellini di turno che contrasta la sua fisicità”.